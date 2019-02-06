В России испытают "умные" мины, которые отличают солдат от гражданских

6 февраля генеральный директор Научно-исследовательского инженерного института Игорь Смирнов рассказал о том, что до конца года институт приступит к испытаниям новой "умной" мины, которая сможет отличить гражданскую цель от военной.
Смирнов сообщил, что сейчас институт запускает процесс создания опытных образцов. Ранее гендиректор института сообщал журналистам об особенностях новой мины. Она должна будет использоваться как противопехотная и противотанковая. Более того, благодаря встроенной системе распознавания целей, мина сможет отделять гражданские от военных целей.
"Мина разработана таким образом, чтобы исключить возможные жертвы среди гражданского населения. Она может реагировать как на вооруженного бойца, так и на тяжелый танк", — сообщил Игорь Смирнов. Гендиректор института спрогнозировал, что серийное производство мин может быть начато в 2020 году.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзорный материал, в котором рассказывала о новинках для российской армии в 2019 году.
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