Россия будет патрулировать Северный полюс истребителями

В ближайшее время Российская Федерация намерена направить в район Северного полюса две эскадрильи своих истребителей-перехватчиков.
Об этом сообщает американский информационный телеканал Fox News. Таким образом, отмечают представители телеканала, Россия возвращается к практике и методам Советского Союза времен холодной войны.
Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, сообщает Fox News, в район Северного полюса для патрулирования отправятся российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В прошлом году, напоминает телеканал, российская сторона уже провела ряд тренировочных полетов в этом регионе.
Соединенные Штаты Америки, отмечает Fox News, намерены пристально следить за действиями России в районе Северного полюса.
Телеканал отмечает, что, по словам представителей главного российского оборонного ведомства, РФ заинтересована не в милитаризации этого региона, а лишь в поддержании стабильности Арктики. Однако, убеждены американские средства массовой информации, словам российского министерства обороны, ввиду "возрождающихся амбиций" и агрессивной внешней политики страны верить не стоит.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению шведских военных экспертов, армия Российской Федерации сегодня готовится к масштабной и затяжной войне с могущественным соперником. Скорее всего, отмечают специалисты, речь идет о Североатлантическом альянсе или же Китайской народной республике.
Фото: mil. ru
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