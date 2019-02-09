The New York Times: США усилили авиаудары по талибам в Афганистане

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки усилили авиаудары и атаки спецназа по движению "Талибан" * в Афганистане.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Так, сообщают авторы материала, уровень активности американской армии в Афганистане достиг своего пика за последние годы. Подобное количество авиаударов и атак спецназа Соединенных Штатов Америки по отрядам "Талибана" * в Афганистане является самым большим с 2014 года.

Согласно предоставленным данным, в минувшем году армия США сбросила на территорию Афганистана порядка 7 тысяч бомб. В 2014 году же, например, американские вооруженные силы сбросил в три раза меньше бомб.

Министерство обороны США, отмечают в The New York Times, ожидает, что усиление атаки поможет заключению мирного договора с талибами. Напомним, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о выходе американских войск из Афганистана в том случае, если Вашингтону удастся заключить мирный договор с террористами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Джон Ричардсон призвал страну напасть на Российскую Федерацию и Китайскую народную республику. "Настало время ударить первыми", заявил он.

* "Талибан" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ.

Фото: flickr.com/ The U.S. Army

Читайте также:

Почему война в Афганистане будет продолжаться вечно