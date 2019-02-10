Шведский "убийца" Су оказался неэффективным против российских истребителей

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал недавнюю новость о создании в Швеции новейшего истребителя, который превосходит российские самолеты серии Су.
По мнению Коротченко, заявление шведских военно-воздушных сил может говорить о наличии у них комплекса неполноценности. Эксперт пояснил, что Saab Gripen E не сможет конкурировать с самолетами серии Су в воздушном пространстве, так как шведский самолет относится к классу легких истребителей. Другими словами, он не способен нести большое количество вооружения.
"Помимо технических моментов в воздушном бою необходимо учитывать множество других факторов. Например, подготовку пилотов. В разных боевых условия пилоты разных квалификаций могут вести себя по разному, что несомненно повлияет на исход боя", — пояснил главред журнала "Национальная оборона".
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о смелом заявлении командующего Военно-воздушных сил Швеции Матса Хельгессона. По его словам, шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab Gripen E может с легкостью победить российские самолеты серии Су в воздушном бою.
Фото: mil. ru
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