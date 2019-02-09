В Швеции похвастались истребителем, созданным для «уничтожения» российских Су

Командующий Военно-воздушных сил Швеции Матс Хельгессон заявил, что шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab Gripen E может с легкостью победить российские самолеты серии Су в воздушном бою.
Об этом сообщает американское издание The Business Insider.
По словам Матса Хальгессона, шведский Saab Gripen E создан именно для того, чтобы уничтожать российские истребители серии Су. У Швеции, похвастался командующий Военно-воздушных сил скандинавской страны, "черный пояс" в этой области.
Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab Gripen E, сообщает The Business Insider, не отличается малой заметностью или же большой дальностью действия. Вместо этого, пишут авторы материала, Saab Gripen E обладает самыми современными системами радиоэлектронной борьбы.
Шведский истребитель действительно "кошмар для российских самолетов", — заявляют журналисты.
Отметим, что Военно-воздушные силы Швеции приняли Saab Gripen E в эксплуатацию в 1997 году. На сегодняшний день на вооружении скандинавского государства имеет порядка трех сотен истребителей этой серии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из Института Тотальной обороны Швеции подвергли тщательному анализу армию Российской Федерации. Так, уверены специалисты, российская армия сегодня готовится к затяжной и масштабной войне.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Североатлантический альянс приступил к созданию истребителя шестого поколения. Министерства обороны Германии и Франции уже подписали договор о разработке нового могущественного воздушного судна.
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