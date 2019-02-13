США опровергли сообщения об увеличении своего контингента в Польше

13 февраля посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, что польские власти направили в Соединенные Штаты запрос на увеличение количества американских военных в стране. Мосбахер заявила, что правительство США готово одобрить увеличение американского контингента в Польше.

Решение в пользу Польши Мосбахер объяснила недавней просьбой США. Напомним, Соединенные Штаты Америки попросили своих союзников увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Многие союзные страны начали жаловаться на то, что США принуждает их тратить больше денег на оборону. Но польские власти восприняли это адекватно, поэтому они будут награждены, — сказала Мосбахер.

Джорджетт Мосбахер отметила, что уже в скором времени количество американских военных в Польше превысит 200 человек.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны США Эрик Пахон заявил, что пока никаких договоренностей с польской стороной достигнуто не было.

"Любые заявления по поводу увеличения американского контингента в Польше - не более чем пустой звук, от кого бы они не звучали. Переговоры с польскими коллегами еще продолжаются, пока конкретных договоренностей достигнуто не было. Если нам удастся придти к взаимному соглашению - мы оповестим об этом", - сказал Пахон.

Напомним, 12 февраля в Варшаве состоялась встреча министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсуждали вопросы внешней политики, совместного взаимодействия и обороны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал США разместить ракеты с ядерными боеголовками на территории Польши.

Фото: army.mil

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