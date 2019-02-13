В Британии намерены переделать паромы в военные корабли

Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что выход страны из Европейского союза — лучший шанс занять лидирующие позиции на мировой арене.

Так, глава британского оборонного ведомства намерен добиваться увеличения расходов из бюджета страны на оборону, а также снабдить армию Британии новой техникой.

Однако, считают немецкие средства массовой информации, Гэвин Уильямсон лукавит. Новые британские корабли для Военно-морских Великобритании, сообщает немецкое издание Contra Magazine, будут представлять собой лишь переделанные паромы.

Но глава Министерства обороны Великобритании уверен, что все делает правильно. Так, Гэвин Уильямсон заявил, что обыкновенные паромы, которые Лондон закупит в скором времени, можно будет легко переделать в самые настоящие военные корабли. Суда, отметил Уильямсон, смогут нести службу в Индо-Тихоокеанском регионе, Средиземном и Балтийском морях, а также Атлантическом океане.

Примечательно, что Гэвин Уильямсон видит необходимость усовершенствования и улучшения армии Великобритании из-за "угрозы", исходящей от Российской Федерации и Китайской народной республики, пишут авторы материала в Contra Magazine. Глава британского оборонного ведомства, отмечают они, также обратился к странам-членам Североатлантического альянса с просьбой увеличить расходы на свою армию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главнокомандующий Военно-воздушных сил Швеции похвастался истребителем, способным уничтожить российские "Су".

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