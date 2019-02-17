Третье поколение экипировки "Ратник" оборудуют микробеспилотником

Боевая экипировка "Ратник-3" будет оснащена сверхлегким беспилотным летательным аппаратом, предназначенным для оперативной воздушной разведки, об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации Ростех. Разработку микробеспилотника ведет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).
Аппарат будет оснащен системой видеонаблюдения и навигации, что позволит вести разведку в интересах различных тактических подразделений. Небольшой беспилотник позволит оперативно следить за расположением и перемещением живой силы противника, а также сможет самостоятельно патрулировать отдельные зоны, совершать контрольные облеты заданных рубежей. Аппарат планируют оборудовать системой целеуказания.
Беспилотный летательный комплекс будет весит не более 1,5 килограмм. Конструкция аппарата обеспечит его применение в любых погодных условиях.
Отмечается, что использование микробеспилотника, встроенного в экипировку, позволит быстро принимать необходимые тактические решения и эффективно выполнять поставленные боевые задачи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны России опубликовало справочник с фотографиями экзоскелета для боевой экипировки нового поколения "Ратник-3". Представленный экзоскелет российские разработчики планируют дополнить новейшими элементами вооружения, чтобы увеличить боеспособность вооруженных сил страны.
Читайте также: Шойгу назвал преимущества экипировки "Ратник"
Рассекречен "Ратник-3": каждый солдат станет "Терминатором"
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Украина, обвиняя РФ в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 ножевых ударов мы ответили одним, считает эксперт "Правды.Ру".
Депутат Верховной рады и кандидат на пост президента Украины Сергей Тарута заявил, что Украина может нарастить добычу природного газа и снабжать им Европу.
Депутаты Государственной думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".