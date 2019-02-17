Третье поколение экипировки "Ратник" оборудуют микробеспилотником

Боевая экипировка "Ратник-3" будет оснащена сверхлегким беспилотным летательным аппаратом, предназначенным для оперативной воздушной разведки, об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации Ростех. Разработку микробеспилотника ведет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

Аппарат будет оснащен системой видеонаблюдения и навигации, что позволит вести разведку в интересах различных тактических подразделений. Небольшой беспилотник позволит оперативно следить за расположением и перемещением живой силы противника, а также сможет самостоятельно патрулировать отдельные зоны, совершать контрольные облеты заданных рубежей. Аппарат планируют оборудовать системой целеуказания.

Беспилотный летательный комплекс будет весит не более 1,5 килограмм. Конструкция аппарата обеспечит его применение в любых погодных условиях.

Отмечается, что использование микробеспилотника, встроенного в экипировку, позволит быстро принимать необходимые тактические решения и эффективно выполнять поставленные боевые задачи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны России опубликовало справочник с фотографиями экзоскелета для боевой экипировки нового поколения "Ратник-3". Представленный экзоскелет российские разработчики планируют дополнить новейшими элементами вооружения, чтобы увеличить боеспособность вооруженных сил страны.

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