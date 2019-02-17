National Interest: новый российский ПТРК станет "убийцей танков НАТО"

Разрабатываемый российскими военными специалистами противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корвет" станет серьезной угрозой современным танкам НАТО. Об этом пишет в статье американского журнала The National Interest эксперт в области вооружений Чарли Гао.

Согласно информации, опубликованной в тематическом сборнике Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ, новый российский ПТРК будет обладать повышенной дальностью полета ракеты и улучшенной бронепробиваемостью, что делает его опасным конкурентом американской системы Javelin.

Американский военный эксперт отмечает, что новый ракетный комплекс вооруженных сил России является инновационным и предназначен для использования по принципу "выстрелил - забыл". Этот принцип позволяет производить запуск ракет из любых, даже самых малопригодных для этого помещений.

Существенно расширяет боевые возможности нового комплекса и тот факт, что его можно использоваться в условиях городского боя. Американский Javelin из-за своей громоздкости не может обеспечить подобную мобильность, хотя и является переносным. "Русский ПТРК, действующий по принципу "выстрелил - забыл" станет серьезной угрозой для танков НАТО", - делает вывод Гао.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что российские военные начали разработку новой пушки повышенной энергоемкости для тяжелого танка "Армата". Об этом сообщалось в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ-2018", посвященного перспективным образцам вооружения.

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