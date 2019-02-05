В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"

Российские военные разрабатывают новую пушку повышенной энергоемкости для тяжелого танка "Армата", сообщается в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ-2018", посвященного перспективным образцам вооружения.
Отмечается, что вооружение всех отечественных танков за последние 40 лет создается на основе 125-миллиметровой гладкоствольной пушки, однако военные специалисты постоянно проводят ее модернизацию для повышения тактико-технических характеристик орудия. "В настоящее время проводится разработка пушки повышенной энергоемкости для перспективного танка "Армата", - уточняют в статье.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России будет разработан новый ракетный комплекс с гиперзвуковыми ракетами увеличенной дальности. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что американские военные специалисты уже занялись разработкой ракет с дальностью полета более 500 километров. Россия примет зеркальные меры и также создаст системы, дальность стрельбы которых превысит установленные договором пределы.
"Правда.Ру" писала также о новом вооружении, поступившим в Военно-морской флот России - станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", способной ослеплять противников.
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