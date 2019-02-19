В Минобороны опровергли сообщения о подмене ракеты на брифинге по ДРСМД

Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что заявления зарубежных СМИ о подмене российской ракеты, которая нарушает ДРСМД не более чем "вбросы" западных спецслужб.
"Минобороны показало на брифинге 23 января модернизированную пусковую установку ОТРК "Искандер" и модернизированную версию ракеты "9м729", чтобы у американской стороны не возникло сомнений в ее характеристиках", — рассказал генерал-майор.
"Но спустя месяц мы наблюдаем попытку американских спецслужб оправдаться за свою ложь. Теперь они утверждают, что мы подменили ракету. Это безосновательное утверждение", — заявил Игорь Конашенков.
Также официальный представитель Минобороны России представил неопровержимые доказательства того, что США нарушает договор о ракетах средней и малой дальности. По словам Игоря Конашенкова, нарушением договора является размещение в Европе наземных пусковых установок Мк-41, которые могут производить запуск крылатых ракет Tomahawk. Помимо этого, США развернули в Тусоне фабрику по производству ракет средней дальности.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Центральное разведывательное управление США заподозрило Россию в подмене ракеты "9м729", которую Минобороны РФ представило на брифинге 23 января.
Фото: mil.ru
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