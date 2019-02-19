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Источник Правда.Ру

The News Lens: страны мира выстраиваются в очередь за российским оружием

Силовые структуры » Министерство обороны

На сегодняшний день Российская Федерация является одним из главных поставщиков вооружения и военной техники в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

The News Lens: страны мира выстраиваются в очередь за российским оружием. 399215.jpeg

Об этом пишет двуязычное издание The New Lens, базирующееся в Тайване и Гонконге. Авторы материала ссылаются на официальные данные Стокгольмского Международного института исследования проблем мира.

Так, сообщает издание, в минувшем году Россия, обогнав Великобританию, стала вторым по величине производителем оружия после Соединенных Штатов Америки. На долю Российской Федерации, указывают авторы материала, пришлось порядка 10 % от общего объема продаж первой сотни мировых производителей оружия.

Столь уверенный рост продаж российского оружия обусловлен заинтересованностью в нем стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает The New Lens. Например, пишут авторы материала, Индия и Китай закупили недавно у России комплексы противовоздушной обороны С-400. Все прочие же государства Юго-Восточной Азии, что примечательно, закупают российского оружия больше, чем Индия и Китай вместе взятые, заявляет издание.

Тем самым, резюмируют авторы материала, Российская Федерация расширяет свое влияние в Азии. И в ближайшее время, уверены в The New Lens, в очередь за российским оружием встанут еще больше тамошних стран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские военные эксперты назвали российский же военный танк "легкой мишенью". Модернизация, уверены специалисты, лишь ухудшила боевую машину.

Также "Правда.Ру" писала о том, что боевые снаряды для С-400, отправленные Россией в Китай, уничтожил шторм.

Фото: kremlin.ru.

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Темы США Китай армия война Россия оружие Великобритания
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