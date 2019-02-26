ВКС России получат серийные Су-57: первый в 2019 году, второй в 2020-м

Директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Александр Пекарш рассказал РИА "Новости" о поставках нового российского истребителя Су-57 в ВКС России. По его словам, второй серийный Су-57 отправится в российскую армию уже в 2020 году.

Пекарш напомнил, что поставка первого серийного образца Су-57 в ВКС России состоится по заранее запланированному графику — в 2019 году. Он добавил, что уже в июне текущего года состоится мировая премьера российского истребителя пятого поколения Су-57 в Париже.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о слишком самоуверенных западных военных экспертах, которые посчитали, что устаревший F-15 сможет победить Су-57 в воздушном бою. Соответствующая статья с комментариями военных экспертов была опубликована в журнале National Interest.

Также "Правда.Ру" информировала читателей о том, что НАТО приступил к созданию нового истребителя шестого поколения, который должен будет противостоять Су-57 в воздушном пространстве.

Фото: mil.ru

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