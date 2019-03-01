На вооружение ВМС США поступили истребители F-35

Военно-морские силы США присвоили статус начальной боевой готовности истребителям F-25 Lightning II. Известно, что до этого американские ВМС проводили долгие испытания на авианосце «Carl Vinson». Ответственными за проведение летных испытаний были военнослужащие из 147-й ударной истребительной эскадрильи.

Отметим, что в Военно-морских силах США термин «начальная операционная готовность» означает поставку новой техники в армию. После того, как производитель передаст оговоренное количество экземпляров армии, статус сменится на «операционную готовность».

Вице-адмирал американских ВМС ДеВольф Миллер заявил, что новые истребители полностью готовы к ведению боя. Также он подчеркнул, что введение в эксплуатацию F-35C значительно расширит боевые возможности военной авиации Америки.

Напомним, что изначально планировалось поставить F-35 на вооружение ещё в 2014 году, однако возникли некоторые трудности с созданием программного обеспечения, из-за чего передача истребителей военным затянулась на 5 лет. На данный момент F-35C является последней моделью в линейке боевых самолетов F-35. Разрабатывали данную модель с 2001 года. Сейчас к эксплуатации готовы 355 экземпляров. В контракте, который ВМС США заключили с производителем, указывается, что в общем армии должно быть передано 2 443 истребителя.

Фото: military.com

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