Посол РФ в США рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что РФ, как и в случае с ДРСМД, зеркально ответит на решение Америки разместить ракеты на территории Европы. То есть, российские ракетные комплексы будут нацелены на всю Европу.
Также Антонов подчеркнул, что Россия обеспокоена решением США приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответственно, размещение ракет с прицелом на Европу будет вынужденным шагом. С другой стороны, посол отмечает необходимость разрешения данной ситуации мирным путем.
Стоит отметить, что из-за выхода США из ДРСМД проигрывают, по большей части, только страны Европы. Для США российские ракеты средней и меньшей дальности угрозы не несут, а вот европейским государствам будет довольно сложно организовать защиту.
Напомним, что 4 марта российский президент Владимир Путин подтвердил, что РФ, как и США, приостанавливает выполнение условий ДРСМД. И именно Путин заявил, что на все решения Штатов по данному вопросу Россия будет отвечать «зеркально и асимметрично».
Фото: Pravda.ru
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По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
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