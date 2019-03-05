В МВД рассказали о возможности сбивать беспилотники с помощью орлов

Министерство внутренних дел России разработало инструкции, в которых указаны способы борьбы с гражданскими беспилотными летательными аппаратами. Сбивать их полицейские будут также с помощью специально обученных для этой цели орлов. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова представителя ведомства Давида Громова.

"В числе других есть метод использования птиц, орлов. Это серьезно, это натасканная птица, которая может сбивать дрон и приземляться с ним", - сказал Громов.

Напомним, что законопроект, который дает право сотрудникам силовых ведомств уничтожать беспилотные летательные аппараты, а также подавлять сигналы дистанционного управления ими, был внесен на рассмотрение в Госдума в начале января 2019 года.

По мнению авторов, закон повысит безопасность массовых мероприятий и важных объектов информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и не допустит "несанкционированного нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве".

По данным управления Росавиации, за последние годы в России стремительно возросло количество полетов беспилотников. Если в 2016 году их зафиксировали около 16 тысяч, то в 2018 году это число увеличилось до 52 тысяч. В связи с этим более чем в два раза увеличилось количество нарушений, связанных с полетами - с 40 инцидентов в 2016 году до 110 случаев в 2018.

Читайте также: Премьер Украины пообещал министрам принудительное лечение зависимости от соцсетей

Катастрофа истребителя Миг-29 вызвала дебаты в Польше

На МКС почувствовали запах спирта после после открытия люка в Dragon-2