Путин сообщил о разоблачении почти 600 сотрудников иностранных спецслужб в 2018 году.

Президент России Владимир Путин рассказал об активизации деятельности иностранной разведки на российском направлении. Выступая на коллегии Федеральной службы безопасности 6 марта, глава государства отметил, что спецслужбы "всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера".
По мнению президента, отечественная контрразведка успешно справляется с этим вызовом. По его словам, за 2018 год российским силовикам удалось пресечь деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.
Путин заметил, что помимо сбора информации, разведывательные организации других государств "стремятся влиять на соответствующие процессы в нашей стране".
"Тем надежнее должна быть ваша работа", — сказал президент представителям ФСБ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о высокой оценке работы отечественной разведки со стороны главы СВР Сергея Нарышкина. Нарышкин отмечает заметное влияние российских спецслужб на всех континентах, которого удалось достичь в том числе благодаря использованию самых современных технологий.
Источник фото: kremlin. ru
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