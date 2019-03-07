По мнению НАТО, Россия готовится к полномасштабным боевым действиям

Один из экспертов блока НАТО предоставил отчет, в котором заявил, что Российская Федерация ведет подготовку к крупномасштабной войне. Также в предоставленном документе отмечается, что Россия не перестает наращивать собственный военный потенциал.

По мнению военного эксперта Дейва Джонсона, РФ в последние годы занимается подготовкой к боевым действия, о чем могут свидетельствовать военные учения "Восток 2018".

В подготовленном Джонсоном документе говорится и о том, что уровень подготовки российских войск достиг апогея за последние 10 лет. На данный момент армия РФ может оперативно сконцентрировать часть своих сил у любой точки границы. Сами войска, при этом, будут защищены стратегическими ракетно-ядерными силами.

Также эксперт обеспокоен нынешними дружественными отношениями России и Китая. Он заявляет, что такой альянс может нести непосредственную угрозу блоку НАТО.

Со стороны российского Министерства обороны звучат обратные заявления. По словам военных, армия России проводит тренировки и учения исключительно с целью защиты страны от потенциального противника.

Фото: Pravda. ru

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