Путин второй раз за день вспомнил иностранных разведчиков

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал о проведенном Владимиром Путиным совещании с членами Совета безопасности. По словам Пескова, участники совещания обсуждали вопросы социально-экономического развития страны.

"Члены Совета безопасности обсудили возросшую активность иностранных спецслужб, которые проводят диверсионно-разведывательную деятельность у границ Российской Федерации" — добавил Дмитрий Песков.

Еще одним важным вопросом для обсуждения стала ситуация с лагерем беженцев Рукбан. По информации министерства иностранных дел России, лагерь является настоящей резервацией, где удерживаются беженцы. Снимки со спутников показывают около трехсот новых захоронений неподалеку лагеря.

Напомним, Владимир Путин уже рассказывал о возросшем интересе иностранных спецслужб к России 6 марта. Тогда Владимир Путин отметил важность работы контрразведки и защиту важной для государства информации.

Президент рассказал, что органами контрразведки в 2018 году была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников иностранных спецслужб, а также 465 агентов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что военный самолет-разведчик США провел дополнительное исследование границ Российской Федерации.

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