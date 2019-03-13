Россия покажет боевые возможности Як-130 на выставке LIMA-2019

В этом году в Малайзии пройдет оборонная выставка LIMA, на которой Российская Федерация собирается продемонстрировать публике возможности боевого самолета Як-130. Показать боевые качества воздушного судна, как сообщается, попросили сами малайзийские Военно-воздушные силы.
Также отмечается, что после показа образца Як-130 начнутся переговоры касательно продажи модели Малайзии.
Сообщается, что российский самолет будет принимать участие в показательных полетах на выставке и продемонстрирует свои боевые характеристики. Помимо этого, в летной программе будут участвовать и "Русские витязи", которые покажут публике элементы высшего пилотажа.
Напомним, что самолет Як-130 используется военными для отработки навыков и обучения пилотированию. На учебно-боевом самолете установлены различные виды вооружения — как управляемые, так и неуправляемые. Огромным преимуществом Як-130 является стоимость эксплуатации — она довольно низка, по сравнению с современными аналогами.
Сама оборонная выставка LIMA 2019 пройдет уже в этом месяце, на острове Лангкави. Проходить мероприятие будет в период с 26 по 30 марта.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Германия отказалась от закупки F-35
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток-2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.