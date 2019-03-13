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Источник Правда.Ру

Россия покажет боевые возможности Як-130 на выставке LIMA-2019

Силовые структуры » Министерство обороны

В этом году в Малайзии пройдет оборонная выставка LIMA, на которой Российская Федерация собирается продемонстрировать публике возможности боевого самолета Як-130. Показать боевые качества воздушного судна, как сообщается, попросили сами малайзийские Военно-воздушные силы.

Россия покажет боевые возможности Як-130 на выставке LIMA-2019. 400533.jpeg

Также отмечается, что после показа образца Як-130 начнутся переговоры касательно продажи модели Малайзии.

Сообщается, что российский самолет будет принимать участие в показательных полетах на выставке и продемонстрирует свои боевые характеристики. Помимо этого, в летной программе будут участвовать и "Русские витязи", которые покажут публике элементы высшего пилотажа.

Напомним, что самолет Як-130 используется военными для отработки навыков и обучения пилотированию. На учебно-боевом самолете установлены различные виды вооружения — как управляемые, так и неуправляемые. Огромным преимуществом Як-130 является стоимость эксплуатации — она довольно низка, по сравнению с современными аналогами.

Сама оборонная выставка LIMA 2019 пройдет уже в этом месяце, на острове Лангкави. Проходить мероприятие будет в период с 26 по 30 марта.

 

Фото: Pravda. Ru

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Темы Як-130 LIMA 2019 авиация Русские витязи оборонная выставка
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