Российский танк Т-90МС может стать беспилотным

Основной боевой танк Российской Федерации Т-90, или, как его еще называют, "Владимир", в ближайшее время может стать беспилотным.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

Так, указал специалист, на сегодняшний день российской основной боевой танк имеет такой высокий уровень цифрового обеспечения, что следующим шагом его модернизации может стать лишь "переход к безлюдному варианту".

По словам Александра Потапова, Т-90МС "напичкан цифрой".

Также Александр Потапов указал на то, что в феврале текущего года в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов — "Уралвагонзавод"​ представил экспортный вариант танка Т-90.

Отметим, что Министерство обороны Российской Федерации инициировало производство Т-90 в далеком 1992 году. Примечательно, что на протяжении почти десяти лет — с 2001 по 2010 годы — данный российский танк был самым продаваемым танком в мире.

Т-90МС же является экспортным вариантом российского основного боевого танка Т-90.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest оценило российский танк "Армата", или, как его еще называют, Т-14. По мнению экспертов из США, танки Североатлантического альянса уступают "Армате" в "живучести".

Фото: mil. ru.

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