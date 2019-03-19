Курды захватили лагерь террористов ИГ*

Официальный представитель ДСС ("Демократические силы Сирии") Мустафа Бали рассказал о том, что бойцам союза удалось захватить один из лагерей террористической организации "Исламское государство"*. Отмечается, что речь идет о лагере, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор.

Бали также подчеркнул, что об окончательной победе пока говорить рано, но данная успешная операция является очень важным шагом в борьбе с террористами.

Представители пресс-службы ДСС отметили, что сейчас захваченный лагерь занят бойцами союза. Сообщается, что многие радикалы предпочли сдаться в плен, еще несколько террористов спрятались в подземные бункеры.

Напомним, что ранее террористы, борясь за свои последние укрепления, решили отправить на смерь порядка 100 детей и женщин. Сейчас бои против остатков ИГ возле Багуза продолжаются, однако многие террористы начали самостоятельно сдаваться в плен.

* Запрещена на территории Российской Федерации

Фото: Pravda. Ru

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