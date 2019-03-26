В США считают, что "Посейдоны" поступят на вооружение в РФ не раньше, чем в 2027 году

Сотрудники американской разведывательной службы заявили, что атомные подводные беспилотные аппараты "Посейдон" будут поставлены на вооружение в российскую армию только к 2027 году.
Такие данные передал телеканал CNBC, подчеркнув, что "Посейдон" — это последний шанс России в том случае, если устаревшее ядерное оружие советских времен не сработает во время начала боевых действий.
Однако источник телеканала в разведслужбе отметил, что российский атомный беспилотник все же является очень серьезной угрозой для США, поскольку у Штатов пока нет оружия, которое смогло бы отразить его атаку. Помимо этого, у Соединенных Штатов Америки и близко нет оружия, которое хоть немного могло бы приблизиться по своим характеристикам к "Посейдону".
Ранее мы сообщали о том, что первым носителем атомного беспилотного аппарата "Посейдон" станет субмарина проекта 09852 "Белгород". Отмечается, что ее планируют спустить на воду уже в этом году. А после проведения всех необходимых испытаний, подлодку вооружат шестью "Посейдонами" и поставят на боевое дежурство.
Фото: Pravda. Ru
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