На Камчатке прошли учения с ЗРПК "Панцирь-С"

Глава пресс-службы Восточного военного округа ТОФ Николай Воскресенский рассказал о том, что на Камчатке успешно завершились тактические военные учения с использованием ЗРПК "Панцирь-С".

Отмечается, что колонна, состоящая из боевых автомобилей, прошла почти сто километров пути. На всем протяжении маршрута военнослужащим приходилось противостоять атакам условного противника, отражать нападение диверсионных групп и ремонтировать технику.

Помимо этого, на учениях была специально создана внештатная ситуация — одной из машин "повредили" колесо. Однако участники учений смогли в кратчайшие сроки провести замену поврежденного колеса и восстановить боеспособность техники.

После этого военнослужащим было необходимо развернуть ЗРПК на новой позиции и замаскировать технику, с чем солдаты так же успешно справились. Заступив на боевое дежурство, расчеты "Панцирь-С" осуществили несколько тестовых ракетных и пушечных выстрелов.

Всего в военных учения приняли участие почти 50 солдат, а также 10 единиц техники. Как сообщают в пресс-службе ВВО, все поставленные задачи были выполнены быстро и в соответствии с указаниями.

Фото: Pravda. Ru

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