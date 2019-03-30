США вернутся к стратегии внезапного развертывания войск в Европе

Соединенные Штаты Америки возвращаются к стратегии внезапного развертывания войск в Европе. Именно такую тактику официальный Вашингтон использовал во времена холодной войны.
Об этом сообщает издание Stars and Stripes, официальная газета Министерства обороны США.
Сегодня, указывают авторы материала, Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки заново осваивают искусство внезапного развертывания. Такую стратегию, сообщает Stars and Stripes, продвигает Пентагон. Она, пишут авторы материала, носит название "Динамичное использование сил". Согласно этой новой стратегии, армия США должна поддерживать баланс сил с противником путем более непредсказуемых перемещений.
Так, например, сообщают в Министерстве США, в середине марта текущего года Пентагон внезапно для всех перебросил один из своих пехотных батальонов в Польшу. До этого, указывают авторы материала, батальон дислоцировался в американском штате Техас.
Такие шаги, сообщает официальная газета Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, напоминают времена холодной войны. Тогда, пишут авторы материала, мобилизация американских подразделений без предварительного уведомления была главной особенностью стратегии противостояния Советскому Союзу.
Очевидно, сообщает Stars and Stripes, что подобные шаги США будут практиковать на постоянной основе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The Business Insider составило список мощнейших армий мира. На первом месте рейтинга оказались Соединенные Штаты Америки, на втором — Российская Федерация, а на третьем — Китайская народная республика.
Также "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest взяло на себя ответственность предсказать ход неядерной войны между Россией и объединенными силами стран НАТО. Так, уверены эксперты, открытая вооруженная конфронтация начнется в Прибалтике — самом слабом и уязвимом регионе Североатлантического альянса на сегодняшний день.
Фото: U. S. Army.
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