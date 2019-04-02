Сотрудники ФСБ провели обыски в воинской части в Подмосковье

Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски в воинской части, входящей в состав Службы специальных объектов.
Об этом средствам массовой информации сообщил источник, близкий к ССО.
Так, согласно предоставленной информации, силовиков заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2 в Чеховском районе Московской области.
По словам источника, близкого к Службе специальных объектов, внимание ФСБ пало на данный военный городок из-за незаконного хищения 35 гектар земли. Так, указывает источник, в оперативном управлении воинской части некогда находилось 3274,8 гектар земли.
После межевания территорий же площадь уменьшилась, составив лишь 3189 гектар.
Силовики полагают, что утраченная территория была включена в состав населенного пункта Талалихино, граничащего с военным городком. Позднее на этой территории появился элитный коттеджный поселок, логистические и производственные комплексы, офисы, магазины и даже небольшой ликероводочный завод.
Отмечается, что в Следственном комитете Российской Федерации уже возбудили дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Примечательно, что данный эпизод войдет в большое уголовное дело об организации преступного сообщества. Так, в ФСБ считают, что администрация Чеховского района организовала сложную схему вывода земельных участков, которые находились в собственности у государства, в собственность частную.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ФСБ сообщила о следственных действиях на нескольких российских станкостроительных предприятиях, где выполняют государственный оборонный заказ. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Фото: facebook.com.
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