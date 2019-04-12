Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Субмарину "Белгород" спустят на воду 23 апреля

Силовые структуры » Министерство обороны

 

Субмарину

Находящаяся на завершающей стадии строительства подводная лодка К-329 "Белгород", которая является единственной субмариной проекта 09852, будет спущена на воду уже в этом месяце. Как сообщают официальные источники, случится это 23 числа.

Отмечается, что спуск на воду "Белгорода" будет осуществляться в Северодвинске. До этого, в течение нескольких последних месяцев, подводную лодку собирали и испытывали ядерный реактор.

Источник подчеркнул, что после спуска на воду начнутся ходовые испытания субмарины. А уже к концу следующего года "Белгород" должны будут поставить на вооружение Военно-морского флота Российской Федерации.

Стоит отметить, что "Белгород" будет являться первым носителем беспилотника "Посейдон", именно поэтому данная подлодка так важна для российского флота. Напомним, что о беспилотнике впервые рассказал в 2018 году президент России Владимир Путин. После выступления российского лидера появилась информация о том, что один "Посейдон" способен нести на себе ядерный заряд мощностью в две мегатонны. Все работы по разработке и сборке беспилотного аппарата ведутся в рамках государственной программы вооружения на 2018 — 2027 годы.

Фото: Pravda. Ru

Читайте также:

Подробно о "Посейдоне"

Реальная мощность "Посейдона"

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы Поседон Белгород Субмарина ВМФ России Подводная лодка
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Есть ли риски у автопрома из-за Brexit
Недвижимость
Как правильно сдавать жилье в аренду
Новости спорта
Четыре главных вопроса о йоге
Новости Все >
Фигуристы Забияко и Энберт показали лучший прокат в карьере на командном ЧМ. Видео
Прожившие неделю на МКС мыши стали коллективно бегать кругами
Российские фигуристы Забияко и Энберт с рекордом выиграли короткую программу на командном ЧМ
WhatsApp позволит отключать уведомления из групповых чатов, не покидая их
В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны
"Мы все из одной глины": для людей с особенностями и без
Испанский депутат назвал украинского футболиста Зозулю нацистом
Данные клиентов банков из черного списка ЦБ слили в интернет
Субмарину "Белгород" спустят на воду 23 апреля
Студентам из Туркмении в Белоруссии запретили посещать мечети и отпускать бороды
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Авто
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Новости Европы
Экс-президента Румынии будут судить за казнь Чаушеску
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
Новости Европы
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
США и Канада. Новости и аналитика
Министр финансов США пообещал "поставить Россию на место"
Новости Украины
Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура

В ролике Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".

Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура
МЦ-116М - первая бесшумная снайперская винтовка
Военные новости
МЦ-116М - первая бесшумная снайперская винтовка
Авто
ГИБДД предложила резко поднять штрафы за превышение скорости
Человеческий фактор
Помощник бывшего директора ФСБ скончался вскоре после смерти своего начальника
Любовь Степушова Лукашенко не умеет играть в хоккей Любовь Степушова Анна Стрельцова "Лайфхаки" для тех, кто готовится к ЕГЭ Анна Стрельцова Рустем Сафронов Ненависть в США: кто жмет на курок Рустем Сафронов
Комментарии
Зеленский в прямом эфире отказал Порошенко в дебатах на украинском ТВ
Турчинов заявил о подготовке России к "полномасштабной войне в Европе"
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны
В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Румыния приготовилась к реабилитации Чаушеску
Мародеры культурного поля: Чайковский и Репин - украинцы
Слуцкий назвал условия, которые смогут вернуть Россию в ПАСЕ
Перевозчики в Новокузнецке отменят льготы для пожилых людей из-за оскорблений
Пенсионная реформа спровоцирует рост бедности среди граждан предпенсионного возраста
Антон Долин уволился из ВГТРК после телесюжета с критикой его высказываний
Рост на 66 процентов: в Генпрокуратуре назвали ущерб от коррупции за 2018 год
Макрон заблокировал торговую сделку Евросоюза с США
В Смоленске судебные приставы забрали у должников телевизоры
Как в России вернуть власть народа
История и современность Все >
Математик решил головоломку, над которой компьютеры мучились 64 года
Математик решил головоломку, над которой компьютеры мучились 64 года
Полиция поймала мужчину, который украл 50 бриллиантов. Он прятал их анусе
Полиция поймала мужчину, который украл 50 бриллиантов. Он прятал их анусе
Американский танк «Шерман» проедет по главной площади Хабаровска
Американский танк «Шерман» проедет по главной площади Хабаровска
Переднеазиатское фиаско "Лайтнингов". Как Су-35С занял новый эшелон конкурентоспособности
Переднеазиатское фиаско "Лайтнингов". Как Су-35С занял новый эшелон конкурентоспособности
Ракета "Сармат" находится на завершающей стадии испытаний
Ракета "Сармат" находится на завершающей стадии испытаний
Россия и КНР могут попытаться завладеть упавшим в Японии истребителем F-35
Россия и КНР могут попытаться завладеть упавшим в Японии истребителем F-35
Как арабы вынудили хазар обратить внимание на славян
Как арабы вынудили хазар обратить внимание на славян
Первое государство славян: существовало всего 35 лет, но его запомнили
Первое государство славян: существовало всего 35 лет, но его запомнили
Почему Соболь покрывает своего бизнес-партнера, замешанного в картельном сговоре
Почему Соболь покрывает своего бизнес-партнера, замешанного в картельном сговоре
Ассандж арестован - что будет дальше
Ассандж арестован - что будет дальше
Домашнее Все >
Не для компоста: что в него лучше не класть
Советы
Не для компоста: что в него лучше не класть
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Овощи
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Вредители и болезни
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
От косметики к технологиям: устройство для отслеживания УФ-излучения
От косметики к технологиям: устройство для отслеживания УФ-излучения
В американском роддоме забеременели сразу 15 сотрудниц
В американском роддоме забеременели сразу 15 сотрудниц
В Подмосковье скупают квартиры
В Подмосковье скупают квартиры
3 мужских имени, с обладателями которых женщинам трудно будет находиться в браке
3 мужских имени, с обладателями которых женщинам трудно будет находиться в браке
Новая коллекция от Essence
Новая коллекция от Essence
Потрясающий образ от Calvin Klein
Потрясающий образ от Calvin Klein
Собчак в кардигане со среднеазиатскими мотивами
Собчак в кардигане со среднеазиатскими мотивами
Любовь Толкалина: борода не только секси...
Любовь Толкалина: борода не только секси...
Российские ученые создали искусственное сердце для детей
Российские ученые создали искусственное сердце для детей
Дыхательные техники против приступов тревоги
Дыхательные техники против приступов тревоги
Мужское Все >
Юрий Гагарин любил порыбачить и посидеть в компании рыбаков
Юрий Гагарин любил порыбачить и посидеть в компании рыбаков
В Краснодарском крае ловили краснокнижную рыбу
В Краснодарском крае ловили краснокнижную рыбу
Ответы на интересные вопросы о домашней пыли
Ответы на интересные вопросы о домашней пыли
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Четыре главных вопроса о йоге
Новости спорта
Четыре главных вопроса о йоге
Пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом
Новости спорта
Пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом
Новый вид спорта шахбокс - что это?
Новости спорта
Новый вид спорта шахбокс - что это?
Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть
Новости спорта
Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть
С чего начался киберспорт. И к чему пришел
Новости спорта
С чего начался киберспорт. И к чему пришел
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Ближний Восток
Сирии нужно пойти по пути Танзании - мнение

Как Сирии решить национальный вопрос, "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Сирии нужно пойти по пути Танзании - мнение
Эксперт пояснил, почему Египет отказался от "арабского НАТО"
Ближний Восток
Эксперт пояснил, почему Египет отказался от "арабского НАТО"
Зачем Эстонии понадобилась Россия?
Прибалтика
Зачем Эстонии понадобилась Россия?
Нидерланды показывают, от чего умрет Евросоюз
Евросоюз
Нидерланды показывают, от чего умрет Евросоюз
США просто украли деньги Венесуэлы
Южная Америка
США просто украли деньги Венесуэлы
Курды на Голанах опять попали под раздачу
Ближний Восток
Курды на Голанах опять попали под раздачу
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Мир. Новости мира
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
От Трампа требуют налоговую декларацию
США и Канада. Новости и аналитика
От Трампа требуют налоговую декларацию
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Ближний Восток
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Венесуэла: жизнь продолжается нормально
Южная Америка
Венесуэла: жизнь продолжается нормально
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ