Субмарину "Белгород" спустят на воду 23 апреля

Находящаяся на завершающей стадии строительства подводная лодка К-329 "Белгород", которая является единственной субмариной проекта 09852, будет спущена на воду уже в этом месяце. Как сообщают официальные источники, случится это 23 числа.
Отмечается, что спуск на воду "Белгорода" будет осуществляться в Северодвинске. До этого, в течение нескольких последних месяцев, подводную лодку собирали и испытывали ядерный реактор.
Источник подчеркнул, что после спуска на воду начнутся ходовые испытания субмарины. А уже к концу следующего года "Белгород" должны будут поставить на вооружение Военно-морского флота Российской Федерации.
Стоит отметить, что "Белгород" будет являться первым носителем беспилотника "Посейдон", именно поэтому данная подлодка так важна для российского флота. Напомним, что о беспилотнике впервые рассказал в 2018 году президент России Владимир Путин. После выступления российского лидера появилась информация о том, что один "Посейдон" способен нести на себе ядерный заряд мощностью в две мегатонны. Все работы по разработке и сборке беспилотного аппарата ведутся в рамках государственной программы вооружения на 2018 — 2027 годы.
Фото: Pravda. Ru
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