Путин: призыв в армию уходит в прошлое

Президент России Владимир Путин заявил, что "призыв в армию постепенно-постепенно уходит в прошлое". Встречаясь 12 апреля с сотрудниками НПО "Энергомаш", глава государства отметил рост востребованности профессиональной армии, связанный с усложнением военной техники.



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По мнению президента, для отказа от воинского призыва и полного перехода на контрактную службу "нужно время и соответствующее финансирование", но государство делает шаги в этом направлении и будет следовать этой тенденции в дальнейшем. При этом, глава государства добавил, что ряд стран отказались от идеи полностью профессиональной армии, так как на военной службе всегда есть задачи, не требующие высокой квалификации.

В ответ на просьбу одного из участников встречи ввести отсрочку от армейского призыва для молодых специалистов космической отрасли Владимир Путин напомнил о наличии в вооруженных силах специальных научных рот.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что уклонившимся от воинской службы гражданам вместо военного билета стали выдавать справки.

Источник фото: kremlin.ru

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