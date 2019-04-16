В Японском море прошли учебные артиллерийские стрельбы с крейсера '"Варяг"'

Глава пресс-службы ВВО (Восточный военный округ) по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский рассказал о том, что на ракетном крейсере Военно-морского флота России прошли учебные артиллерийские стрельбы. Отмечается, что в качестве основного плацдарма для учений была выбрана акватория Японского моря.
По словам Воскресенского, крейсер вел огонь из установки АК-130 (калибр 130 миллиметров). В качестве цели на стрельбах использовали буксируемый морской щит.
Также руководитель пресс-службы пояснил, что после этого рядом с береговым полигоном Тихоокеанского флота боевой корабль начал применять артиллерийские орудия, подавляя как видимые цели, так и скрытые особенностями ландшафта территории. Используемые цели имитировали позиции врага и различную боевую технику, расположенную на береговой линии.
Уточняется, что военнослужащим удалось ликвидировать макет плавающей морской мины. При этом использовались те же 30-миллиметровые шестиствольные автоматические артиллерийские установки.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Боевые пловцы ТОФ приняли участие в учениях
ТОФ: возрождение после разрухи
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет американского посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.