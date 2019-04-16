В Японском море прошли учебные артиллерийские стрельбы с крейсера '"Варяг"'

Глава пресс-службы ВВО (Восточный военный округ) по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский рассказал о том, что на ракетном крейсере Военно-морского флота России прошли учебные артиллерийские стрельбы. Отмечается, что в качестве основного плацдарма для учений была выбрана акватория Японского моря.

По словам Воскресенского, крейсер вел огонь из установки АК-130 (калибр 130 миллиметров). В качестве цели на стрельбах использовали буксируемый морской щит.

Также руководитель пресс-службы пояснил, что после этого рядом с береговым полигоном Тихоокеанского флота боевой корабль начал применять артиллерийские орудия, подавляя как видимые цели, так и скрытые особенностями ландшафта территории. Используемые цели имитировали позиции врага и различную боевую технику, расположенную на береговой линии.

Уточняется, что военнослужащим удалось ликвидировать макет плавающей морской мины. При этом использовались те же 30-миллиметровые шестиствольные автоматические артиллерийские установки.

Фото: Pravda.Ru

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