В двух сирийских провинциях боевиками был нарушен режим прекращения огня

В российском Центре по примирению сторон в Сирии заявили о том, что боевиками вновь был нарушен режим прекращения огня. Отмечается, что в этот раз террористы сутки обстреливали некоторые населенные пункты, расположенные на территории сирийских провинций Латакия и Хама.

В опубликованном на сайте российского Министерства обороны заявлении сказано, что террористы вели огонь по населенным пунктам Бшарфа, Хамрат и Кибрия. Пока точной информации о количестве раненных и погибших не сообщается.

Напомним, что на данный момент сирийское правительство продолжает амнистировать граждан, которые уклонились от службы в армии. На сегодняшний день амнистию получили уже более 57 тысяч сирийцев.

Ранее сообщалось, что в Сирии до сих пор остаются проблемы с лагерями беженцев. Так, в середине этого месяца в Центре по примирению сторон рассказали, что в одном из лагерей (аль-Холь), который расположен на северо-востоке государства, погибли 235 детей. Отмечалось, что дети умерли из-за нехватки продуктов питания и необходимых лекарств.

Фото: Pravda.Ru

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