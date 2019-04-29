В двух сирийских провинциях боевиками был нарушен режим прекращения огня

В российском Центре по примирению сторон в Сирии заявили о том, что боевиками вновь был нарушен режим прекращения огня. Отмечается, что в этот раз террористы сутки обстреливали некоторые населенные пункты, расположенные на территории сирийских провинций Латакия и Хама.
В опубликованном на сайте российского Министерства обороны заявлении сказано, что террористы вели огонь по населенным пунктам Бшарфа, Хамрат и Кибрия. Пока точной информации о количестве раненных и погибших не сообщается.
Напомним, что на данный момент сирийское правительство продолжает амнистировать граждан, которые уклонились от службы в армии. На сегодняшний день амнистию получили уже более 57 тысяч сирийцев.
Ранее сообщалось, что в Сирии до сих пор остаются проблемы с лагерями беженцев. Так, в середине этого месяца в Центре по примирению сторон рассказали, что в одном из лагерей (аль-Холь), который расположен на северо-востоке государства, погибли 235 детей. Отмечалось, что дети умерли из-за нехватки продуктов питания и необходимых лекарств.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Взорвет ли "Исламское государство"* Россию?
*Запрещенная в России террористическая организация
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел во ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.