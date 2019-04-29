Киргизия получила в подарок от России военную технику на 385 млн рублей

Киргизские вооруженные силы были безвозмездно усилены российской военной техникой. На российской авиабазе Кант министр обороны России Сергей Шойгу передал киргизским военным девять броневиков и два вертолета Ми-8МТ.



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Шойгу отметил, что российская авиабаза Кант в Киргизии является важным стратегическим объектом для обеспечения спокойствия в Центральной Азии.

"На протяжении последних лет киргизскими властями было много сделано для поддержания жизнеобеспечения нашей авиабазы. Мы выражаем им за это благодарность. Помимо российских военных, на авиабазе служат и киргизские летчики, которые плечом к плечу выполняют боевые задания. Надеемся на дальнейшее наращивание совместной работы по обеспечению безопасности в регионе", - сказал Шойгу после передачи военной техники.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия подарит Кубе пять новых моделей автозаков, которые оснащены кондиционерами и биотуалетами.

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