В Пентагоне ответили на новую видеозапись с аль-Багдади

Ранее в интернете было опубликовано новое видео, в котором фигурировал лидер террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади. Стоит отметить, что его не было видно последние пять лет. Несколько раз сообщалось о том, что аль-Багдади ранен, или вовсе ликвидирован. Однако на опубликованных кадрах он очень даже здоров, только поседел.

Точно сказать о том, когда были сделаны эти кадры, нельзя. Но на них лидер ИГ* признает поражение боевиков, говоря о битве за Багхуз.

В Пентагоне заявили, что знают про видеозапись, на которой запечатлен аль-Багдади. Представители оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки подчеркнули, что будут продолжать планомерно уничтожать ИГ*. Отмечается, что США не хотят допустить финансирования деятельности террористов и будут всеми силами мешать им рекрутировать новых бойцов.

Напомним, что Абу Бакр аль-Багдади является действующим лидером непризнанного "Исламского государства". Он родился в 1971 году, а в июне 2014 года получил титул халифа ИГ. В декабре 2018 года американские спецслужбы предположили, что террорист скрывается на территории пустыни, расположенной рядом с рекой Евфрат.

Фото: Pravda.Ru

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