Россия и США проведут совместные учения в Тихом океане

На Аляске прошла встреча российских и американских пограничников, на которой было решено, что в 2020 году начнется совместная работа Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в северных водах Тихого океана.
Сообщается, что совместные военные учения будут проводиться с привлечением надводных кораблей обеих стран. Об этом рассказали представители пресс-службы пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Восточному арктическому району.
Отмечается, что на прошедшей встрече решили использовать на совместных учениях корабли береговой охраны, а проходить тренировки будут в районе морской границы между странами.
Официальные представители США и России заявили, что прошедшая встреча оказалась очень результативной. Принятые решения помогут значительно снизить активность браконьеров в северной части Тихого океана.
Фото: Pravda.Ru
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