Некачественная нефть попала в "Дружбу" из-за попытки скрыть хищения

Некачественная нефть оказалась в трубопроводе "Дружба" в результате неудачной попытки скрыть хищения, происходившие с августа 2018 по апрель 2019 года.



Некачественную нефть в «Дружбу» добавили мошенники / Новости от 30.04.2019 20:55

Как сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в начале весны текущего года подозреваемые добавили в узел слива нефть хлорсодержащие соединения, нарушив требования ГОСТ. Затем загрязненная нефть попала в нефтехранилище, а из него в систему магистрального трубопровода. В результате этого восемь резервуаров хранилища "Лопатино" были приведены к непригодное состояние.

По данным следствия, шесть участников организованного преступного сообщества с августа 2018 по апрель 2019 года похитили из трубопровода "Дружба" нефть на сумму более одного миллиона рублей.

В настоящее время четверо подозреваемых арестованы, еще двое объявлены в федеральный розыск.

Ожидается, что ситуация с поставками качественной нефти в Белоруссию нормализуется во второй половине мая текущего года. В ближайшее время будет согласована поставка нефти в Польшу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр энергетики России Александр Новак рассказал о расследовании ситуации с появлением некачественной нефти в нефтепроводе "Дружба". По его словам, следствием были установлены компании, которые сливали в нефтепровод нефть низкого качества. Четыре подозреваемых уже были задержаны и помещены в СИЗО.

Читайте также: Белоруссия заявила об ущербе от некачественной нефти из России на 100 млн долларов

Качественная российская нефть вновь начала поступать в Белоруссию