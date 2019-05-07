Некачественная нефть попала в "Дружбу" из-за попытки скрыть хищения

Некачественная нефть оказалась в трубопроводе "Дружба" в результате неудачной попытки скрыть хищения, происходившие с августа 2018 по апрель 2019 года.
Как сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в начале весны текущего года подозреваемые добавили в узел слива нефть хлорсодержащие соединения, нарушив требования ГОСТ. Затем загрязненная нефть попала в нефтехранилище, а из него в систему магистрального трубопровода. В результате этого восемь резервуаров хранилища "Лопатино" были приведены к непригодное состояние.
По данным следствия, шесть участников организованного преступного сообщества с августа 2018 по апрель 2019 года похитили из трубопровода "Дружба" нефть на сумму более одного миллиона рублей.
В настоящее время четверо подозреваемых арестованы, еще двое объявлены в федеральный розыск.
Ожидается, что ситуация с поставками качественной нефти в Белоруссию нормализуется во второй половине мая текущего года. В ближайшее время будет согласована поставка нефти в Польшу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр энергетики России Александр Новак рассказал о расследовании ситуации с появлением некачественной нефти в нефтепроводе "Дружба". По его словам, следствием были установлены компании, которые сливали в нефтепровод нефть низкого качества. Четыре подозреваемых уже были задержаны и помещены в СИЗО.
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