Эрдоган хочет принять участие в производстве C-500 совместно с Россией

Reuters сообщило, что президент Турции Тайип Эрдоган собирается принять участие в производстве C-500. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал накануне. Также Эрдоган сообщил, что покупка систем C-400 является "совершенным фактом".



Глава МИД Турции рассказал, почему страна купила российские С-400 / Новости от 02.12.2018 08:30

Более того, Эрдоган пояснил, что у Турции есть планы по получению американских истребителей F-35. По словам президента Турции, "рано или поздно" страна получит американские истребители нового поколения.

Турецкий лидер подчеркнул, что планы по совместному производству C-500 более чем реальны, поскольку Турция уже отправила в Россию около 100 своих инженеров для участия в производстве C-400.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что купленные Турцией C-400 будут полностью находиться под контролем Анкары. Об этом заявил глава МИД Турции.

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