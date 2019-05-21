В армейском сухом пайке РФ больше не будет тушенки

Как сообщил заместитель главы российского Министерства обороны по снабжению Дмитрий Булгаков, в армейском рационе питания больше не будет тушенки и "мясорастительных консервов".

По словам Булгакова, данные блюда "остались на гражданке" и фирменному знаку российской военной кухни необходимо уступить место более современным аналогам. Он отметил, что сейчас даже в индивидуальных рационах питания (ИРП), которые и являются потомками сухого пайка, есть семь разновидностей меню, которых хватит на всю неделю. Булгаков привел пример, сказав, что если три дня подряд есть блюдо, которое любишь, пусть даже вкусное, за это время оно все равно приестся и надоест.

Также заместитель главы Минобороны отметил, что питание военнослужащих должно зависеть от физических нагрузок. Подчеркивается, что сейчас энергетическая ценность пайка бойца российской армии самая большая — 4 200 килокалорий в сутки.

Напомним, что сухие пайки используются для питания военнослужащих и гражданских лиц. Их используют тогда, когда возможность приготовить горячую пищу отсутствует. Рассчитан российский паек, в среднем, на одни сутки и на одного человека, однако существуют и более большие версии.

Фото: Соцсети

Читайте также:

"Армату" может заменить танк-робот

Экипаж "Абрамса" рассказал о минусах "Арматы"