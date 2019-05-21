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Источник Правда.Ру

Российской военной базы в Венесуэле пока не будет

Силовые структуры » Министерство обороны print

Венесуэльский посол в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса выступил с заявлением о возможном размещении на территории Венесуэлы российской военной базы. По словам посла, на данный момент государство не планирует сотрудничать с Россией по этому вопросу и размещать у себя войска РФ.

Он также подчеркнул, что венесуэльское правительство знает о том, что подобная информация часто появляется в средствах массовой информации разных стран. Однако данных о том, откуда поступают такие сведения, попросту нет.

Более того, дипломат отдельно подчеркнул, что подобного диалога между властями Венесуэлы и правительством Российской Федерации вообще никогда не заходило.

Тортоса также сказал и о том, что самолеты, принадлежащие России, действительно летают в Венесуэлу. Но причиной тому служит договор о военном сотрудничестве, подписанный несколькими годами ранее. И это, по словам посла, не значит, что на территории страны появится военная база РФ.

В декабре прошлого года американское правительство заявило, что в Венесуэле расположена военная база России. Были даже опубликованы несколько спутниковых снимков, на которых виден остров Орчила. Именно там, по мнению властей США, и находится база российских военных.

Фото: Pravda.Ru

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Темы Венесуэла армия России новости армии военная база РФ военные новости посольство Венесуэлы
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