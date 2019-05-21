Правительство РФ признало невозможность сохранения ДРСМД

Российский политик Александр Грушко, занимающий пост заместителя главы Министерства иностранных дел России, заявил, что РФ остановит следование правилам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже в этом году — 2 августа.
Грушко подчеркнул, что Россия не может позволить себе и дальше принимать участие в ДРСМД, поскольку Соединенные Штаты из данного Договора выходят.
Также политик сказал о том, что российское правительство обеспокоено тем, что во всем мире наблюдается процесс распада основных соглашений, когда-то принятых для контроля за вооружениями. Отмечается, что речь идет и об упомянутом ранее ДРСМД.
Грушко выступил на Европейской конференции клуба "Валдай" в Вене, где сказал, что сейчас особенную активность проявляет Североатлантический альянс, поэтому России, в первую очередь, необходимо думать о собственной безопасности.
Напомним, что ранее власти Соединенных Штатов Америки заявили о прекращении следования правилам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальность. После этого с заявлением выступил президент России Владимир Путин, который сказал, что РФ в этом вопросе "будет действовать зеркально и асимметрично". Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что российская армия будет размещать ракеты, описанные в ДРСМД, только в тех местах, где появятся аналогичные комплексы американцев.
Фото: Pravda.Ru
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