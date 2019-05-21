Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю руководителя Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) Александру Кирюхину по делу о хищении более трех миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обвинение в мошенничестве предъявлено также еще трем фигурантам дела: экс-начальнику управления нефтепродуктов и товаров для чрезвычайных ситуаций и его заместителю, директору научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва и гендиректору субподрядной организации "Нафтапремиум".
Двое обвиняемых переведены на домашний арест, еще двоих заключили под стражу. Меру пресечения в отношении последнего фигуранта дела определит Басманный районный суд.
Уголовное дело заведено по факту хищения средств при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, которое хранится на комбинатах Росрезерва. В 2014 году агентство заключило контракт на восстановление. Работы не смогли улучшить качество топлива, однако были приняты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у экс-начальников банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России обнаружили теневые активы, почти в два раза превышающие накопления полковника МВД Дмитрия Захарченко.
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