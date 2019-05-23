ДНР обвиняет задержанных украинских силовиков в подготовке диверсий

Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ранее заявляли о том, что были задержаны несколько украинских диверсантов. Сейчас сообщается, что задержанные ополченцами силовики планировали несколько диверсий на территории страны.
Отмечается, что одна из диверсий планировались и против сотрудников миссии ОБСЕ. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безносов.
Также известно о том, что при задержанных силовиках ополченцы обнаружили взрывчатку, поддельные документы ДНР и форму.
По словам Безносова, задержали восемь человек. На данный момент уже установлены их личности, они дают признательные показания.
Напомним, что в 2014 году правительство Украины начало военную операцию против Луганской и Донецкой республик. На сегодняшний день, судя по официальным данным, конфликт унес жизни тринадцати тысяч человек. Стоит отметить, что даже после принятия договоренностей в Минске, продолжаются обстрелы позиций — как со стороны ВСУ, так и со стороны военнослужащих ДНР и ЛНР.
Фото: Pravda.Ru
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