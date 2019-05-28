Боевики ''ан-Нусры''* напали на сирийских военнослужащих

Глава российского Центра по примирению сторон Виктор Купчишин провел очередной брифинг, на котором рассказал о том, что порядка 450 боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* атаковали позиции военнослужащих сирийской армии. Сообщается, что инцидент произошел в провинции Хама.

Судя по предоставленной информации, атака началась в ночь с 26 на 27 мая. Отмечается, что к боевикам "ан-Нусры"* примкнули союзные формирования, в результате чего было организовано нападение сразу с двух направлений. Бой проходил рядом с населенным пунктом Кафер-Нбуда, который расположен в северной части провинции Хама.

Также говорится о том, что боевики, напавшие на правительственные войска Сирии, были вооружены стрелковым оружием, а поддержку им осуществляли семь танков, пять боевых машин пехоты и около двенадцати внедорожников, оборудованных крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, террористов поддерживали три комплекса РСЗО.

Купчишин пояснил, что бойцам сирийской армии удалось ликвидировать около ста боевиков, а также три танка, два комплекса РСЗО, одну боевую машину пехоты и шесть джипов.

Фото: Pravda.Ru

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