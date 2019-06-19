США ответят Ирану за гибель каждого военнослужащего

По словам Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео, Иран получит незамедлительный военный ответ в том случае, если погибнет хотя бы один американский военнослужащий. Соответствующее заявление распространило издание The Washington Post.

Обращение руководитель госдепа сделал в ходе незапланированного визита в Багдад. Данное заявление было высказано сразу после того, как власти США получили информацию о том, что иранская сторона может напасть на военнослужащих американской армии, дислоцированных в регионе.

Однако, как отмечают авторы статьи, в Вашингтоне до сих пор ведут диалог о том, стоит ли использовать военный вариант в ответ на действия Тегерана. Кроме того, обсуждается, не пойдет ли это в разрез с целью, которую поставил президент США Дональд Трамп, заявивший, что нельзя позволить Ирану заполучить ядерное оружие.

Напомним, что 18 июня американское оборонное ведомство опубликовало несколько фотографий, якобы свидетельствующих о том, что иранские войска принимали участие в атаке на два танкера в Оманском заливе. По словам военных, фотографии сделали с вертолета, принадлежащего Военно-морским силам США.

Фото: Pravda.Ru

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