США обвиняют Россию в попытке пересмотреть мировой порядок

Представители американского оборонного ведомства отреагировали на слова российских политиков, которые негативно высказались о решении Соединенных Штатов Америки усилить военное присутствие на Ближнем Востоке. Напомним, что Пентагон планирует отправить в регион дополнительные войска.

По словам подполковника из европейского отделения Пентагона Карлы Глисон, решение американских властей не провокация, а лишь разумная мера, позволяющая укрепить оборону на Ближнем Востоке.

Также Глисон отметила, что Российская Федерация предпринимает попытки "пересмотреть мировой порядок", который, по ее словам, обеспечивал мир многие десятилетия. Политик подчеркнула, что Москва использует хаос, а также распространяет влияние за пределы ближайших к себе государств.

В заявлении подполковника сказано, что Ближний Восток является очень важным регионом для Соединенных Штатов, а значит Минобороны США придется поддерживать там равновесие сил. Глисон заявила, что американские военнослужащие, дислоцированные в этой области, помогают бороться с террористами и обеспечивают безопасность важнейших торговых путей.

Фото: Pravda.Ru

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