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Источник Правда.Ру

ЗРК С-500 ''Прометей'' готов к серийному производству

Силовые структуры » Министерство обороны print

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, новейшие российские зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" уже достигли серийной готовности.

Министр отметил, что все контрольные испытания основных частей ракетной системы закончились, однако нужно еще "отработать все элементы в комплексе".

Ранее с подробностями о возможностях ЗРК С-500 выступил заместитель главного конструктора компании "Алмаз-Антей" Сергей Друзин. Он заявил, что новая ракетная система сможет сбивать цели, находящиеся даже за пределами атмосферы.

В апреле этого года заместитель главнокомандующего ВКС Российской Федерации Юрий Грехов так же подтвердил, что разработка С-500 "Прометей" и еще нескольких перспективных РЛС заканчивается, и в ближайшем будущем будут проведены завершающие испытания новых систем.

Судя по предоставленным данным, С-500 "Прометей" отличается от других комплексов радиусом действия — система сможет перехватывать цели на расстоянии до 600 километров. Кроме того, российский комплекс способен за раз обнаружить и уничтожить до десяти баллистических целей, которые двигаются со скоростью до семи километров в секунду. Ориентировочно, начать полноценную эксплуатацию С-500 планируют в 2020 году.

Фото: Pravda.Ru

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Темы зрк оружие вооружение с-500 прометей армия россии военные новости российское оружие ракетные комплексы
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