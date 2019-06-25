По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, новейшие российские зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" уже достигли серийной готовности.
Министр отметил, что все контрольные испытания основных частей ракетной системы закончились, однако нужно еще "отработать все элементы в комплексе".
Ранее с подробностями о возможностях ЗРК С-500 выступил заместитель главного конструктора компании "Алмаз-Антей" Сергей Друзин. Он заявил, что новая ракетная система сможет сбивать цели, находящиеся даже за пределами атмосферы.
В апреле этого года заместитель главнокомандующего ВКС Российской Федерации Юрий Грехов так же подтвердил, что разработка С-500 "Прометей" и еще нескольких перспективных РЛС заканчивается, и в ближайшем будущем будут проведены завершающие испытания новых систем.
Судя по предоставленным данным, С-500 "Прометей" отличается от других комплексов радиусом действия — система сможет перехватывать цели на расстоянии до 600 километров. Кроме того, российский комплекс способен за раз обнаружить и уничтожить до десяти баллистических целей, которые двигаются со скоростью до семи километров в секунду. Ориентировочно, начать полноценную эксплуатацию С-500 планируют в 2020 году.
Фото: Pravda.Ru
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