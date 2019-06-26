Минные тральщики обеспечили безопасный коридор для Каспийской флотилии

Минно-тральные корабли Каспийской флотилии (КФл) обеспечили противоминную безопасность корабельной ударной группы флотилии при выходе из пунктов постоянного базирования в Каспийском море.

"Базовые тральщики "Герман Угрюмов" и "Магомед Гаджиев", а также рейдовые тральщики РТ-59, РТ-71, РТ-233 и РТ-234 обеспечили траление фарватеров по маршрутам развертывания малых ракетных и артиллерийских кораблей, а также десантных катеров Каспийской флотилии, вышедших в море для отработки задач по предназначению в рамках внезапной проверки боеготовности", — сообщил командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

Он отметил, что для обеспечения безопасности кораблей использовались электромагнитные, акустические и контактные тралы.

Экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработают совместное маневрирование, организацию связи и управления в составе группировки разнородных сил, а также примут участие в розыгрыше эпизода по обороне экономически важных объектов Республики Дагестан.

В мероприятиях внезапной проверки, которая продлится до конца недели, задействовано более 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тысяч военнослужащих флотилии.

"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения. Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Рассказали в российском Министерстве обороны.

Фото: Pravda.Ru

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