Корабли КФл и авиация ЮВО провели совместное учение

Корабли Каспийской флотилии провели совместное учение с корабельными расчётами постов противовоздушной обороны и авиацией Южного военного округа по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника в рамках внезапной проверки боевой готовности.

В отработке учебных вопросов были задействованы 10 надводных кораблей флотского объединения, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала", а также два истребителя бомбардировщика Су-34 и два штурмовика СУ-25СМ3 из состава авиации Южного военного округа.

В ходе учения средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а артиллерийские расчёты их условно уничтожили.

Особое значение при этом уделялось организации управления силами и средствами ПВО кораблей при отражении воздушных атак по пунктам базирования, оперативному доведению целеуказаний и постановке огневых задач по различным каналам связи.

В проверке боевой готовности, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.

"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения. Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Напомнили в Министерстве обороны России.

Фото: Pravda.Ru

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