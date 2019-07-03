Спасшего гражданского в пожаре на АС-12 капитана звали Дмитрий Соловьев

Спасшего гражданского специалиста в пожаре на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ капитана второго ранга звали Дмитрий Соловьев.

Об этом сообщили в Министерство обороны Российской Федерации.

Специалисты российского оборонного ведомства назвали действия капитана второго ранга "самоотверженными" и "грамотными".

Согласно предоставленной информации, Дмитрий Соловьев вывел гражданского специалиста из отсека. После, сообщает Минобороны РФ, подводник задраил люк, чтобы пожар не распространился по всему глубоководному аппарату.

Дмитрий Соловьев до последнего боролся за научно-исследовательский аппарат наряду с другими членами экипажа.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что моряки "ценой своих жизней" смогли не только спасти своих товарищей, но и сохранить сам аппарат.

Пожар унес жизни 14 подводников.

Напомним, что позавчера, 1 июля, на спускаемом аппарате Военно-морского флота Российской Федерации произошел пожар.

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранка и два Героя России.

Сообщалось, что погибших подводников представят к государственным наградам. Также будет рассмотрена возможность совместного захоронения моряков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вооруженные силы США знали о существовании российской сверхсекретной глубоководной подводной лодки, с которой и спускался аппарат.

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