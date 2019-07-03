Причиной возгорания подводной лодки АС-12 "Лошарик" в акватории Баренцева моря могла стать дефектная батарея.
Об этом стало известно сегодня, 3 июля, спустя два дня после трагедии.
Такую версию, передает издание "Российский диалог", якобы высказал источник, близкий к Министерству обороны Российской Федерации.
Также анонимный источник отметил, сообщают средства массовой информации, что официальное расследование происшествия займет как минимум две недели.
Напомним, что трагедия на подлодке унесла жизни 14 российских подводников.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стало известно имя капитана второго ранга, спасшего гражданского специалиста, который находился в аппарате во время пожара.
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Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
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