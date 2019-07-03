Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Авария на подводной лодке 1 июля могла произойти из-за дефекта батареи

Силовые структуры » Министерство обороны print

Причиной возгорания подводной лодки АС-12 "Лошарик" в акватории Баренцева моря могла стать дефектная батарея.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля, спустя два дня после трагедии.

Такую версию, передает издание "Российский диалог", якобы высказал источник, близкий к Министерству обороны Российской Федерации.

Также анонимный источник отметил, сообщают средства массовой информации, что официальное расследование происшествия займет как минимум две недели.

Напомним, что трагедия на подлодке унесла жизни 14 российских подводников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стало известно имя капитана второго ранга, спасшего гражданского специалиста, который находился в аппарате во время пожара.

Читайте также:

Почему на самом деле погибли 14 моряков-подводников.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы армия лошарик минобороны расследование
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Йога уменьшает тяжесть симптомов ревматоидного артрита
Недвижимость
Квартира-распашонка: особенности планировки и стоит ли покупать?
Новости спорта
Кроссфит: плюсы и минусы тренировок
Новости Все >
Авария на подводной лодке 1 июля могла произойти из-за дефекта батареи
Спасшего гражданского в пожаре на АС-12 капитана звали Дмитрий Соловьев
Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Госсовет Крыма
Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года
"СР": в Карелии отозван антинародный законопроект о монетизации льгот
Минюст зарегистрировал попечительский совет РФС Михельсона
Путин призвал правительство отслеживать "реальную ситуацию" в России
Мурманский губернатор перенес отчет о работе из-за ЧП с подводниками
Футболист Аршавин развелся с женой
ЦИК не нашел в петиции по выборам в Мосгордуму оснований для проверок
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме

На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.

Симптомы нехватки магния в организме
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Теннис. Новости
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности

Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.

Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Прибалтика
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Новости Украины
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Новости Красноярска
Губернатор увидел у жителей залитого Канска желание "качнуть права"
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Руслан Веснянко Грузинский майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Любовь Степушова 10 государств ЕС: в Германии и Франции нет демократии Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Минздрав: россиянки чаще всего умирают от новообразований
Волочкова посоветовала бедным россиянам "задать вопрос своей совести"
Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года
Минздрав: россиянки чаще всего умирают от новообразований
Голикова назвала катастрофическими темпы потери населения России
Путин потребовал принять все законы по нацпроектам в весеннюю сессию
Как и почему растут чиновничьи аппараты
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Пьяный якутский депутат избил сотрудника полиции лопатой
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
ВКС России испытали новую противоракету
В Национальной мясной ассоциации опровергли повышение цен на мясо
Как и почему растут чиновничьи аппараты
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Соболь угрожала Федермессер компроматом, полученным от Ходорковского
ВКС России испытали новую противоракету
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
На Украине планируют разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ