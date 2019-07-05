Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын выступил с заявлением о том, что Анкара готовится встречать российские зенитные ракетные комплексы уже в ближайшие дни.
По словам политика, армия Турции собирается максимально эффективно использовать ЗРК С-400 "Триумф" для усиления обороноспособности государства.
Ранее глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал о том, что Россия начнет поставлять Турции ракетные системы на следующей неделе.
Напомним, что против сделки между Москвой и Анкарой активно выступают Соединенные Штаты Америки. По словам представителей Вашингтона, Турция должна отказаться от данного контракта. В противном случае, как подчеркнули в американском правительстве, Анкару ждут серьезные санкции, которые могут негативно сказаться на экономике страны. Кроме того, Соединенные Штаты перестанут поставлять турецкой армии истребители пятого поколения F-35, поскольку нельзя допустить совместного использования российских ракетных комплексов и американских боевых самолетов.
Фото: Pravda.Ru
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