Над Черным морем перехватили самолет-шпион США

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации рассказал о том, что над Черным морем был перехвачен самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что для перехвата воздушного судна в небо был поднят истребитель Су-27. Российский боевой самолет приблизился к цели на безопасное расстояние, после чего идентифицировал ее как Poseidon. Сообщается, что сразу после сближения с истребителем американский самолет сменил направление движения и направился в противоположную сторону от границы России.

В оборонном ведомстве отметили, что российский истребитель соблюдал все международные правила использования воздушного пространства. Сразу после выполнения задачи Су-27 направился обратно на аэродром и успешно приземлился.

Стоит отметить, что американская авиация стала действовать у российских границ намного активнее. Это связано с тем, что на данный момент проходят морские военные учения Sea Breeze 2019, в которых принимают участие боевые корабли и авиация Североатлантического альянса.

Фото: Pravda.Ru

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